مستوطنون إسرائيليون يعتدون على بلدة «حوارة» الفلسطينية وقت الإفطار

اعتدى مستوطنون إسرائيليون، على منازل الفلسطينيين، وقت الإفطار، في بلدة «حوارة» الواقعة في جنوب محافظة «نابلس» بشمال غرب الضفة الغربية المُحتلة.

وتشهد البلدة مواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين، وازدادت المواجهات منذ حادث إطلاق نار في أواخر شهر فبراير الماضي أسفر عن مقتل مستوطنين إسرائيليين، ورد المستوطنين على الهجوم بعدوان شديد، أسفر عن حرق عشرات من المنازل والمتاجر والسيارات في ذلك اليوم. وتكرر الهجوم ذاته مرتين، منذ ذلك التاريخ، وتخلل الهجمات مواجهات يومية في بقعة توصف بأنها واحدة من أسخن نقاط التماس في الضفة الغربية.

وقال سكان من البلدة لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط إنه جرى الاعتداء على سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، من قبل المستوطنين، في «حوارة»، وذلك اثناء إسعاف المصابين.

إصابات بالجملة

وأضاف الشهود أنه جرى تحطيم زجاج السياره الامامي والجانبي وتم نقل خمس إصابات بالاختناق بالغاز والاعتداء بالفلفل إلى طوارئ «ابن سينا». وأضاف السكان أن المُستوطنين قاموا بتهشيم زجاج سبع سيارات على الأقل.

بيان لتنظيم فلسطيني

وقال تنظيم «عرين الأسود»، في بيان قبل قليل، إنه لما رأى عدوان المستوطنين وتوفير الاحتلال الحماية لهم، قامت مجموعة تابعة له بإطلاق وابل من الرصاص تجاه المستوطنين ومن رافقهم من جنود للإحتلال على حاجز «عورتا» وحاجز «حوارة»، مؤكدا وقوع إصابات بصفوف المستوطنين والجنود.