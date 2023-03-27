بيومي فؤاد: أحمد السقا نمبر وان بالأكشن.. وليس لي أجر ثابت

قال الفنان بيومي فؤاد، إن ليس له أجر ثابت في الدراما والسينما، «أنا ممكن نفس شركة الإنتاج تديني 1000 جنيه في السنة، والسنة اللي بعدها نفس شركة الإنتاج تديني 800 جنيه، واللي بعدها 700 جنيه ومكنتش بدقق».

مجتش على حد ظلمني

وأضاف خلال استضافته في أولى حلقات برنامج «أنا والقناع» الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب على شاشة «الحياة»: «دا مكنش بيضايقني، لأن الشيخ الشعراوي قال أما حد يظلمك وأما ربنا يديك أوعى ترجع تنتقم، أقف استمتع بانتقام ربنا، وعمري أما حد ظلمني جيت عليه».

السوق المصري أكبر من غيره

وتابع: «أنا باخد فلوس في بلدي أكثر بكتير من اللي باخدها برا، ودا لأننا 110 ملايين نسمة، وأما بروح برا بيقولولي إحنا مش قدكم ومش هتنفع تاخد الأجر اللي بتاخده في مصر».

وأكد أن أحمد السقا هو نمبر وان الأكشن، و«سيبقى السقا نمبر وأن ولكنه هو رقم واحد في الأكشن في مصر».