مسلسل جميلة الحلقة الرابعة.. سرقة موبايل ريهام حجاج في منزل الممرضة

شهد مسلسل جميلة الحلقة الرابعة بطولة ريهام حجاج، تعرّض جميلة لسرقة هاتفها خلال محاولتها إثبات كذب الممرضة التي ادعت زورًا ونسبت إليها تهمة التلاعب في الوصية للاستيلاء على ميراث والدها بالكامل، وحرمان والدتها وشقيقها وشقيقتها من هذا الحق.

مسلسل جميلة الحلقة الرابعة

وخلال أحداث مسلسل جميلة الحلقة الرابعة، ذهبت جميلة إلى منزل الممرضة، لتنتزع منها اعترافات بالصوت والصورة، عن اتفاق زوج شقيقتها مع الممرضة لاتهامها بالباطل مقابل 300 ألف جنيه، ولكنها فوجئت بزوج الممرضة يقتحم المنزل ويحصل على الهاتف عنوة، ليقررا الهرب بعيدًا بعد حصولهما على مبلغ مالي كبير.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، وسامية عاطف، ونبيل عيسى، وصبري عبدالمنعم، ويسرا اللوزي، وعبير صبري، وهاني عادل، وأحمد وفيق، وسامح الصريطي، وهشام إسماعيل، وعبير منير، من تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل جميلة، أحداثًا مهمة منها اكتشاف جميلة لخيانة والدتها مع شخص يدعى طارق نصار، كذلك طلب نيرمين من طليقها زياد العودة إلى عصمته والزواج مجددًا حتى لو حدث ذلك سرا.