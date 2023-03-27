«رسالة الإمام» الفن مفتاح الوعي.. المصريون أحبوا الشافعي «حيا وفنا» والمسلسل يحقق نجاحا كبيرا (ملف خاص)

منذ الحلقة الأولى ليلة اليوم الأول من شهر رمضان الكريم، ظهر مسلسل «رسالة الإمام» فى صدارة قوائم تفضيلات المصريين، لم يكن الأمر مفاجئاً ولم يكن غريباً، فحب المصريين للإمام محمد بن إدريس الشافعى قديم منذ لحظة قدومه إلى مصر، ارتبطوا به وارتبط بهم، سواء فى حياته فقيهاً وإماماً مجدداً، أو فى مماته ولياً صالحاً من أولياء الله لا يزال ضريحه محل زيارة وبركة وسؤال.

جاء المسلسل، الذى يقوم ببطولته الفنان خالد النبوى، ليعبر عن تلك الحالة من الحب والارتباط، فحقق على مدار الأيام الأربعة الأولى من رمضان نجاحاً كبيراً، وانتشاراً واسعاً، إلا أنه على الجانب الآخر أثار غضب المتشددين الذين يؤذيهم خطاب التجديد ولا يعجبهم فقه التعايش ولا يستسيغون رسائل الإمام اليومية التى تحولت إلى «أيقونات» فى المحبة والسلام وقبول الآخر يتداولها المصريون على منصات التواصل الاجتماعى.