مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 5.. مايان السيد تحاول الوصول إلى والدتها

تتوالى حلقات مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، إذ بدأت الحلقة 5 بتشويق وإثارة، بمواصلة الفنانة يسرا التي تجسد شخصية الدكتورة سميحة بالبحث عن ابنتها.

الحلقة 5 من مسلسل 1000حمد الله على السلامة

تستمر أحداث الحلقة بتشويق وكوميديا حيث تحاول سماح الوصول إلى والدتها، فبدأت رحلتها بالذهاب إلى الذين اشتروا شقة والدتها، وطلبت منهم معرفة ما حدث لوالدتها فأخبروها بالذهاب إلى قسم شرطة قصر النيل.

ذهاب مايان السيد إلى القسم.. مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

وتتوالى المشاهد حتى تصل مايان السيد إلى قسم الشرطة، وتجد أن والدتها ذهبت مع أكرم المحامي، فتحاول أن تصل إليها لكن هاتفه مغلق وتنتهي الحلقة بعدم معرفة سميحة، بالوصول إلى والدتها.

مواعيد مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

موعد عرض حلقات مسلسل1000 حمد الله على السلامة، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء، على قناة سي بي سي، ويشهد المسلسل، أحداثا مهمة ومصيرية في حياة شخصية الدكتورة سميحة، التي تجسد دورها الفنانة يسرا التي تطالب بالميراث وتسعي للحصول عليه.

كما يعرض مسلسل حمد الله على السلامة في تمام الساعة السادسة والربع مساء على قناة سي بي سي دراما.