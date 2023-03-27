مسلسل جميلة الحلقة الخامسة.. خناقات واعترافات

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل جميلة، بطولة ريهام حجاج، الفنان هشام إسماعيل، بإخبار زوجته آية، الفنانة سامية عاطف أن الشقة التي يعيشون بها أصبحت ملك شقيقتها جميلة، وأكد لها صحة العقود وعدم تزويرها.

مسلسل جميلة الحلقة الخامسة

تواجه شهيرة وتقوم بدورها الفنانة سوسن بدر، داليا وهي الفنانة عبير منير وتخبرها أنها ستنهي علاقتها بزوجها طارق نصار، الفنان سامح الصريطي وتؤكد لها أنها أخطأت وتريد أن تكفر عن خطأها، توكد لها «داليا» أنها لا تثق بها، تحاول «شهيرة» الاعتذار وتطلب منها عدم فضحها أمام أولادها.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

تحاول «شيري» الفنانة يسرا اللوزي التأكيد لجميلة عدم وجود علاقة بينها وبين «نرمين» الفنانة عبير صبري، تشعر جميلة أنها كاذبة وتطلب منها الدليل على ذلك.

ويطلب أكرم من شقيقته جميلة مبلغ مالي 20 ألف جنيه، تقابل جميلة أكرم أسفل إحدى العمارات وتعطيه النقود، تنتظر جميلة ثم تصعد خلفه لتكتشف أنه يلعب قمارا مع أصدقائه، تحدث مشاجرة بين جميلة وأكرم بسبب فعلته وتخبره بعلاقة والدتها وطارق.

تخفي جميلة ما حدث من أكرم وشهيرة على زوجها «زياد» الفنان هاني عادل، يحاول شريف التقرب والتودد لشهيرة ويؤكد لها أنها امرأة حرة في اختياراتها، تفضح شهيرة خطته وأنه لا يبالي بشيء غير الورث ويؤكد لها شريف ذلك ويتحدون على جميلة من أجل إرجاع الميراث.

يواجه أكرم والدته بما فعلته وتقوم «شهيرة» بتوبيخه، تطلب آية من جميلة عدم فضح أكرم وتؤكد لها جميلة أن القمار هو سبب حرمان أكرم من الميراث.

تحاول شيري معرفة ما يزعج جميلة والأخيرة تراوغها، تطلب شهيرة من جميلة أن تنتبه لزوجها زياد والاهتمام به، تحاول شيري لفت انتباه جميلة لأمر ما يدار بين هشام وشريف.

وخلال الأحداث تتشاجر شهيرة مع ابنها أكرم بسبب علاقته مع مي، مروة الأزلي ويؤكد أكرم لوالدته حمل مي وعدم تخليه عنها.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة بطولة مسلسل ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.