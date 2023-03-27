وكيل «صحة البحيرة» يتفقد مستشفى الدلنجات المركزي لمتابعة سير العمل

قام الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بزيارة مفاجئة لمستشفى الدلنجات المركزي، حيث قام بمتابعة سير العمل بالمستشفى للتأكد من توافر الأدوية وكافة المستلزمات الطبية بكميات كافية.

جولة مفاجئة لمستشفى الدلنجات

وقام وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ، وتم المرور على كافة أعمال الاستقبال، مؤكداً على مجانية الخدمة الطبية، واطمأن على تلقي المرضى جميعاً الخدمة بشكل جيد، مؤكداً على عدم تحمل مريض الطوارئ لأي تكلفة علاجية.

التدريب على الإنعاش الرئوي

ونبه وكيل صحة البحيرة على هامش جولته، باستمرارية تدريب فريق الطوارئ على الإنعاش القلبي الرئوي بصفة دائمة.

وتابع العمل بالعيادات الخارجية، وتفقد كذلك وحدة الغسيل الكلوي، مشيداً بوحدة الغسيل الكلوي، والتقى مع عدد من مرضى الغسيل الكلوي لقياس مدى رضاهم عن الخدمة.

وكلف وكيل صحة البحيرة، المهندسة نيفين حنا، مدير الإدارة الهندسية، والمهندس محمد مندور، مسؤول الأجهزة الطبية، المرافقين له أثناء المرور، بالوقوف على سلامة الأجهزة بالمستشفى وموقف الأعطال، وسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة.

جاءت الجولة في اطار المتابعة الميدانية لكافة المنشآت الصحية للتأكد من انتظام سير العمل، والوقوف على جاهزية واستعدادات المستشفيات، ورفع درجة الاستعداد خلال شهر رمضان المبارك.