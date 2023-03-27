«الإفتاء» توضح عبر قناة الناس الفرق بين المكروه والحرام

أوضح الداعية الإسلامي أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الفرق بين المكروه والحرام، بأنه في الإسلام يعني أن الشرع أمر بعدم فعله، ولكن ليس على جهة الإلزام، وهو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، وهو ليس حرام فعله.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس» على شاشة قناة «الناس»: «الحرام يعاقب فاعله، لأنه سيكتب على سيئة أو معصية، والمكروه أخف وطأة من هذا بكثير».

تطوير قناة الناس

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان الحالي عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.