قناة الناس تنقل الصلاة من مساجد ألمانيا واليابان والأرجنتين والبرازيل (فيديو)

عرضت قناة الناس تحت عنوان «سفراء دولة التلاوة»، اليوم الاثنين، لقطات من إقامة شعائر الصلاة في عدد من دول العالم المختلفة، بأصوات القراء والأئمة المبتعثين من قبل وزارة الأوقاف إلى دول العالم المختلفة لإحياء الليالي الرمضانية وإقامة الصلاة وتعليم سكان هذه الدول تعاليم الدين الوسطى.

ونقلت قناة الناس، شعائر الصلاة، بتلاوات خاشعة للقراء والعلماء المصريين، منهم الشيخ محمود حسن الدشناوي، من ألمانيا، والشيخ محمد عبد الظاهر من طوكيو، والشيخ محمود النجار من حافظ آباد باكستان، والقارئ محمد منجود، من البرازيل، والشيخ عبدالناصر شعيب من الارجنتين، تحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، تنقل قناة «الناس»، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار "سفراء دولة التلاوة" من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.

و انطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتُبث قناة الناس خلال شهر رمضان الحالي عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية.