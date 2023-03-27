«الإفتاء» لـ«قناة الناس»: المبالغة في المضمضة وتذوق الطعام من مكروهات الصيام

تحدث الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن مكروهات الصيام، موضحًا أنها تتمثل في ما قد يؤدي إلى الفِطر، مثل المبالغة في المضمضة، رغم أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال «إلَّا أن تَكونَ صائمًا».

وقال «وسام»، خلال استضافته بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الاثنين: «من مكروهات الصيام الاستنشاق، فالمبالغة مستحبة في غير الصيام، لأن هذا الأمر قد يؤدي إلى البلع، ما يتسبب في الإفطار، ولو كان يؤدي حتما لقلنا إنه حرام، كما يُكره أن نتذوق الطعامَ من غير حاجة، لكن ربة المنزل عندما تطبخ وتتذوق على طرف اللسان وقررت أن تقوم بتفه فإن هذا الأمر غير مكروه».

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.