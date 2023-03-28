مسلسل سره الباتع الحلقة 6.. «شريف الدسوقي يكشف سر السلطان»

تطورت الأحداث في مسلسل سره الباتع الحلقة 6 بشكل كبير، حول قصة السلطان حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني، وذلك في توليفة درامية تاريخية مميزة يقدمها المخرج خالد يوسف.

أحداث مسلسل سره الباتع

مسلسل سره الباتع الحلقة 6، شهد حديث بين حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي في الحقبة الزمنية الحالية، مع سارة التي تجسّد دورها الفنانة ريم مصطفى، حول أنّه كان قد زارهم منذ سنوات طويلة وهو في سن صغيرة، درويش من أتباع السلطان، وهنا ذهبت الكاميرا فلاش باك إلى الدرويش الذي يقدم شخصيته الفنان شريف دسوقي، وكان جالسا معه ومع جده الذي يجسّد دوره الفنان صلاح عبد الله.

وتحدث الدرويش معهم عن أنّه من الفيوم وذاهب إلى الشام في حب الله، وتحرك من بلدته منذ 50 يوما سيرا على قدميه، ويتبقى له 100 يوم للوصول إلى هناك، وأخبرهم أنّه من أولاد السلطان حامد، وهنا تحمّس حامد فجأة وطلب منه أن يحكي له عن السلطان حامد، وبالفعل يخبره بأنّه هو المبروك لأنه قد هزم العدوين، فعندما أتى الغزاة إلى مصر وقف لهم السلطان حامد، قائلا: «والله ما تدخلوا إلا على جثتي».

الدرويش يحكي عن السلطان حامد في سره الباتع

وتابع الدرويش، أنّ الأعداء رفعوا عليه السيف، لكن حامد نجح في أخذ السيف منه وحاول العدو أن يمسك به ويحركه من مكانه، لكنه شاهد الجبل يتحرك ولم يتحرك السلطان حامد من موقعه.

يُعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وقناة on وقناة الحياة.