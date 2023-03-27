السيطرة على حريق «كرفان» في نادي المنتزه بالإسماعيلية دون خسائر بشرية

شب حريق هائل مساء اليوم الاثنين في إحدى الكرافانات المخصصة للطعام داخل نادي المنتزه في محافظة الإسماعيلية، وانتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد اندلاع النيران في الكرفان بشكل كامل، وانتقال قوات الشرطة والحماية المدنية إلى مكان الحريق للسيطرة عليه.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الاسماعيلية بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحريق لتأمين أي مصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقالت المصادر الأمنية إن الفحص الأولي يشير إلى أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع الحريق وامتداده بشكل كبير إلى الكرفان بالكامل لوجود كمية من الأخشاب في تكوينه وهو ما سهل اشتعاله في وقت قصير، مؤكدة عدم وجود إصابات أو خسائر في الأرواح.

السيطرة على حريق في منزل بالقنطرة غرب

وكانت قد نجحت الحماية المدنية في السيطرة على حريق نشب مساء أمس الأحد في منزل في منطقة مساكن النجدي بمركز ومدينة القنطرة غرب دون إصابات.

وقالت المصادر الأمنية إن الحريق شب في غرفتين ملعقتين بالمنزل ملاصقتين لأحد مصانع وورش الأحذية، ونجحت الحماية المدنية في السيطرة عليها قبل امتدادها للمنازل المجاورة.