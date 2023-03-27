اندلاع حريق في حظيرة مواشي بالغربية «صور»

تعرضت حظيرة لتربية المواشي بإحدى قرى مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، لحريق هائل، أسفر عن نفوق إحدى روؤس الماشية، دون خسائر بشرية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه قبل امتدادها إلى باقي الحظيرة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إخطار بالواقعة

وتلقى مأمور مركز شرطة السنطة، إخطارًا من شرطة النجدة، يتضمن نشوب حريق في حظيرة مواشي، في قرية المنشأة الكبرى، إحدى قرى مركز ومدينة السنطة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي الحظيرة والأماكن المجاورة.

التحريات الأولية

وتبين من التحريات الأولية التي قام بها ضباط مباحث مركز شرطة السنطة، أن الحريق داخل حظيرة المواشي، وتمكنت قوات الحماية المدنية ورجال الإطفاء بمديرية أمن الغربية من السيطرة عليه قبل أن تمتد ألسنة النيران إلى الأماكن المجاورة.

وأسفر الحريق عن نفوق إحدى روؤس الماشية، دون خسائر بشرية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي قررت ندب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق، وتحديد القيمة النهائية للخسائر والتلفيات، ووجود شبهة جنائية في الحريق من عدمه.