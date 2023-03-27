تشييع جثمان الطفلة «كندة» ضحية حريق شقة في بنها

شيع أهالي مدينة بنها بمحافظة القليوبية، جثمان الطفلة «كندة»، البالغة من العمر 4 سنوات، والتي لقيت مصرعها في حريق عقار، إلى مثواه الأخير بمقابر أسرتها، وسط حزن الأهالي وانهيار أسرتها، وتعرض والدتها للإغماء حزنا عليها.

وخرج الجثمان من المستشفى إلى مسجد وسط البلد، وسط دعوات الجميع لها بالرحمة والمغفرة ولذويها بالصبر والسلوان.

انهيار الأسرة خلال الجنازة

وشهدت الجنازة انهيار الأسرة وبكاء أمها وأشقائها الصغار، فيما نعى عدد من أهالي مدينة بنها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الطفلة، داعين الله لهم بالصبر ولها بالغفران.

تفاصيل مصرع الطفلة كندة ببنها

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من قسم أول بنها بمحافظة القليوبية، بنشوب حريق في منزل مكون من 3 طوابق بمنطقة وسط البلد دائرة القسم، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق وتبين نشوب حريق بغرفة نوم بالطابق الأرضي، والنيران أتت على كل محتويات الشقة خاصة غرفة النوم.

وأسفر الحريق عن ومصرع الطفلة «كندة. ع»، 4 سنوات، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده ونقل جثة الطفلة لمستشفى بنها التعليمي، تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.

وأمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن جثة الطفلة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية الطفلة المتوفاة.

وكشفت التحقيقات وأقوال الجيران في المحاضر الرسمية، أنه عندما اشتعلت النيران بالشقة حاولت الطفلة الاستغاثة بالجيران من شباك الحجرة، ولكن لم يستطيعوا إنقاذها بسب وجود حديد على الشباك وباءت محاولات إنقاذها بالفشل.