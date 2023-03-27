السيطرة على حريق مبنى مهجور بالمحلة دون خسائر بشرية

شب حريق هائل داخل سور مستشفى مهجور بقرية بشبيش التابعة للإدارة الصحية بمركز ومدينة المحلة بمحافظة الغربية، قبل أذان المغرب بدقائق قليلة، دون وقوع إصابات أو أضرار أو خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إخطار بنشوب حريق

تلقت غرفة عمليات قوات الحماية المدنية بالغربية، بلاغاً من الأهالي يفيد باندلاع حريق هائل وتصاعد كثيف للدخان داخل سور مستشفى مهجور بقرية بشبيش التابع للإدارة الصحية بمركز ومدينة المحلة الكبرى، دون وقوع إصابات أو أضرار.

هرعت قوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وقوة أمنية من المباحث الجنائية، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها إلى مبنى المستشفى، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، أن الحريق في الهيش والبوص الموجود داخل مستشفى مهجور بقرية بشبيش، التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى.

السيطرة على الحريق دون إصابات

وكشفت المعاينة الأولية أن النيران أتت على بعض الحشائش والبوص والأعشاب والهيش، دون وقوع إصابات أو أضرار أو خسائر مادية، وتمت عملية التبريد خشية اندلاع النيران مرة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.