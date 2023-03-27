السؤال الخامس لمسابقة وفوق كل ذي علم عليم للشيخ على جمعة.. تعرف عليه

تحدث الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، عن السؤال الخامس من مسابقة وفوق كل ذي علم عليم للشيخ علي جمعة.

وقال علي جمعة، خلال برنامج «فوق كل ذي علم عليم»، المذاع على قناة صدى البلد، إن سؤال الحلقة الخامسة: «ما هي أول غزوة في الإسلام؟»، مضيفًا أن الإجابات المقترحة التي يمكن الاختيار منها: « غزوة الأبواء، غزوة بدر، غزة حنين».

السؤال الخامس من مسابقة وفوق كل ذي علم عليم للشيخ على جمعة

وأشار جمعة، إلى أنه سيجرى الإعلان عن الفائزين يوميا خلال إذاعة البرنامج، وللمشاركة في المسابقة الدينية اليومية يكون عن طريق الاتصال على رقم ( 59 59 ).

وأوضح، أن مدة الإجابة ستكون حتى حلقة اليوم التالي، ويحصل الفائز على جائزة قدرها 10000 جنيه، بالإضافة إلى الدخول على سحب لرحلة عمرة.

عدد الأنبياء

أكّد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أنّ قواعد الأنبياء ترضي الله ورسوله ويجب أن نفتش عنها، مشيرًا إلى أن عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله كم وفاءُ عِدّة الأنبياء؟ قال صلى الله عليه وسلم: (مائة ألف وأربعة وعشرون)، فقال أبو ذر: كم الرسل منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر، وأنّ خاتم الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن الرسالة أعلى من النبوة وأن عدد الأنبياء 124 ألفا.