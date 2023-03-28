مواعید مسلسل 1000 حمد الله على السلامة على قناة cbc في رمضان 2023

موعد عرض الحلقة السادسة مسلسل حمد الله على السلامة، سيكون في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء، على القناة العامة لشبكة قنوات سي بي سي، إذ تتطور الأحداث وستتناول مقابلة يسرا بابنتها مايان السيد.

موعد عرض الحلقة الخامسة مسلسل حمد الله على السلامة على قناة cbc

موعد عرض الحلقة السادسة مسلسل حمد الله على السلامة سيكون أيضا في تمام الساعة السادسة والربع مساء اليوم على قناة سي بي سي دراما، أما الإعادة فستكون الثانية والربع عصرا، والساعة الثامنة صباحا، والساعة الثانية عشر منتصف الليل.

أحداث مسلسل 1000 حمد لله على السلامة

الحلقة السادسة 6 من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، تدور أحداثها حول جلوس الفنانة يسرا مع الفنانة شيماء سيف والفنان محمد ثروت.

أبطال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة من بطولة الفنانة يسرا، وشيماء سيف، ومايان السيد، وآدم الشرقاوي ومن إخراج عمرو صلاح، ويدور عن دكتورة تعود لمصر بعد 25 عاما من وفاة زوجها لكي تستلم ميراثها منه.