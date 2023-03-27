حبس المتهم بالإتجار في الألعاب النارية بالقاهرة 4 أيام

خضع المتهم في قضية حيازة كمية كبيرة من الألعاب النارية للاتجار بها بالقاهرة لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تفاصيل ضبط المتهم

جاء ذلك عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر مُستأجر مخزن بدائرة القسم، وعُثر بداخل المخزن على كمية كبيرة من الألعاب النارية بلغت مليونا و100 ألف صاروخ.

الموقف القانوني

أكد المحامي محمود عبدالله، أنَّ القانون وضع عقوبات صارمة لكل من يحتاز الألعاب النارية والمفرقعات دون الحصول على أي تصريح رسمي، ووفقًا للقانون رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته وفقًا للقانون رقم 21 لسنة 2018، يعاقب كل من يوجد بحوزته مفرقعات وألعاب نارية وغيره، بالسجن المؤبد، إلا في حالة أن يكون هناك تصريح يجيز حيازة تلك المواد.

وأضاف المحامي، أنَّ في هذه الحالات تقضي المحكمة فضلًا عن هذه العقوبة بمصادرة محل الجريمة، وأيضا المباني أو المنشآت وأدوات النقل التي استخدمت في نقل هذه المفرقعات.