مسلسل جعفر العمدة الحلقة 5.. محمد رمضان يكشف حقيقة العثور على نجله

عرضت الحلقة الخامسة من مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان، عبر شاشة قناة dmc، وشهدت العديد من الأحداث المشوقة.

تفاصيل الحلقة الخامسة من مسلسل جعفر العمدة

بدأت الحلقة 5 من مسلسل جعفر العمدة، بتطورات جديدة بعدما جاء لمحمد رمضان، أحد الأشخاص وأخبره بأنه وجد ابنه بعد اختطافه بـ19 عاما، في ظل وجود مي كساب والدة المخطوف، ولكن يؤكد جعفر لثريا أن ابنهم توفي بعد شكه، وذلك بعد رؤيتها للشخص الذي يدعي أنه ابنهما.

وانتهت الحلقة 5 من جعفر العمدة، باكتشاف جعفر أن الولد ليس ابنه الحقيقي، ويعلم أن الشخص يدعى ذلك للحصول على الأموال.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، يُعرض عبر قناة DMC مرتين كإعادة، في تمام الساعة الخامسة صباحًا، والثانية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء يوميا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد رمضان، ومي كساب، وإيمان العاصي، بيومي فؤاد، وعصام السقا، ومنة فضالي، وهالة صدقي، ومنذر رياحنة، طارق النهري، أحمد داش، لمي كتكت، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.