في ذكرى وفاته.. ما مصير مسلسل أحمد زكي بطولة محمد رمضان؟

18 عامًا مضت على رحيل الفنان أحمد زكي، إذ رحل في مثل هذا اليوم 27 مارس عام 2005، ليترك أثرًا كبيرًا في عالم الفن، ومساحة لازالت شاغرة حتى الآن، فالراحل كان يتمتع بموهبة استثنائية، صنعت منه ممثلًا تجاوزت جماهيريته الوطن العربي.

وقبل نحو 3 أعوام، كان هناك مشروعًا لتحويل قصة أحمد زكي إلى مسلسل تليفزيوني، لاسيما وأن حياته ثرية بشكل كبيرعلى المستويين الشخصي والفني، إذ عاش معاناة طويلة في طفولته، وكذلك بعد سنوات النجومية بسبب مرضه.

مشروع مسلسل أحمد زكي، كان من المُقرر أنّ يُجسد الفنان محمد رمضان قصة حياته، والتأليف للكاتب بشير الديك، إذ بدأت التحضيرات لهذا المسلسل بالفعل، لكن سرعان ما توقف العمل بشكلٍ مفاجئ.

موقف صادم من أسرة أحمد زكي

الكاتب بشير الديك، قال في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ مشروع مسلسل أحمد زكي، يواجه مصيرًا مجهولًا حتى الآن، وليست هناك أي أنباء للعودة واستئناف العمل عليه، وتحديدا بعد موقف أسرته الرافض لخروج هذه التجربة، إذ وضعوا شروطًا أمام الجهة المنتجة للمسلسل.

بشير الديك: استئنانف العمل على المسلسل سيكون في حالة وحيدة

وأضاف، «في حال التصالح والتراضي، سوف أستأنف العمل فورًا، حيث إنني مُلمًا بكل تفاصيل أحمد زكي، بُحكم سنوات الصداقة التي جمعتني به»، لافتًا إلى أنه كان قد انتهى من كتابة المعالجة النهاية للمسلسل، بجانب الانتهاء من كتابة الحلقات الأولى.

واستعرض بشير الديك، تفاصيل التناول الدرامي لقصة أحمد زكي، موضحًا أنّ «الأحداث ستبدأ من أيامه الأخيرة وتواجده على فراش المرض داخل المستشفى، ليروي لابنه أبرز المحطات الفنية والنجاحات التي حققها، وكذلك معاناته في طفولته بداية من النشأة وحتى النجومية»، إذ أنّ العمل سيعتمد على طريقة «فلاش باك».