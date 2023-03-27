ضبط لحوم فاسدة وسكر ودقيق مجهول المصدر في حملات تموينية بالمنيا

ضبطت إدارات التموين والأجهزة الرقابية في محافظة المنيا، دقيق مدعم ولحوم غير صالحة، وتحفظت على سكر ودقيق بدون فواتير، وحررت محاضر للمخابز البلدية المخالفة خلال حملات مكبرة بالمراكز.

حملة على المخابز البلدية في أبوقرقاص

وقال تاج جلال، رئيس مركز أبوقرقاص، إن الوحدة المحلية نفذت حملة تموينية مكبرة على المخابز والأسواق وذلك بالتعاون مع إدارة التموين، لمتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتصدي لمن يتاجرون بالسلع المدعمة، حيث أسفرت الحملة عن ضبط دقيق مدعم ولحوم مصنعة «لانشون»غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

سكر ودقيق بدون فواتير في بني مزار

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار حملة تموينية مكبرة للوقوف على مدى توافر السلع الأساسية وجودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين، وأسفرت الحملة عن تحرير 4 مخالفات، وتم التحفظ على كميات من السكر والدقيق بدون فواتير.

وقال عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إن الوحدة المحلية نفذت حملة تفتيشية على عدد من المخابز البلدية والمحلات التجارية بدائرة المركز، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 12 مخالفة تموينية منها 10 مخالفات تموينية تنوعت بين «نقص وزن ـ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ـ عدم نظافة أدوات العجن ـ عدم إعلان عن مواعيد التشغيل»، بالإضافة إلى مخالفتين للمحال التجارية جاءت ما بين البيع أزيد من التسعيرة وعدم حمل شهادة صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، حملة تموينية مكبرة على المخابز بقرية قلوصنا، وذلك بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز، لمتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتصدي لمن يتاجرون بالسلع المدعمة، وأسفرت الحملة عن تحرير محضرين للمخابز المخالفة وجاءت المخالفات محضر مواصفات ومحضر نظافة بقرية التوفيقية.