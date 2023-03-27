مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 5.. مفاجأة صادمة بخصوص شريف صديق مي عمر

انطلقت الحلقة الخامسة من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال ومي عمر في رمضان 2023، الذي يعرض على شاشة الحياة وشبكة DMC.

وبدأت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل علاقة مشروعة بمشهد تواجد مي عمرو في بيت «شريف» الذي يلاحقها دومًا، ليقول لها، «نسيتي البيت ولا اللي بقى فوق مش بيبص على اللي تحت»، لترد عليه كان ممكن متبقاش تحت ياما حاولت معاك أنا وماما الله يرحمها وأنت متغيرتش بردو ضيعت الفلوس اللي بتاخدها، ورجعت البيت إللى كنا عايشين في زمان، أنا مش هعيش تحت تهديداتك اللي حصل زمان مش ذنبي إنك ضيعته»، ليرد عليها: «أروح لأمجد واحكي له، وأقوله إني أخوكي وأحكي له على الماضي».

أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 5 بطولة ياسر جلال

وأخبرتها أنهما انفصلا ولم يفكرا في الرجوع لينكر الموضوع ويقول لها إنها غير صادقة؛ لتخبره أنها ستبلغ عنه الشرطة ليقول لها إنها أكثر من يجب أن تخاف من البوليس، لتنهي الحوار بأنه كيف له يريد أن يعيش على أموالها.

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال

يعتبر مسلسل علاقة مشروعة من أكثر الأعمال الدرامية التي ينتظرها محبو الفنان كونه يُقدم مادة فنية دسمة، كما اعتاد الجمهور على أعماله خلال شهر رمضان الكريم.

مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال

وتدور أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال في إطار رومانسي حول شخصية رجل أعمال شرقي رومانسي متزوج من الفنانة مي عمر، ويعيشان حياة مستقرة ولديهما أبناء.

مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة

وتعرض الحلقة 3 على القنوات الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، على قناة الحياة الساعة 9 ونصف مساءً، وعلى DMC الساعة 11 ونصف مساءً.

مسلسل ياسر جلال علاقة مشروعة

ويأتي تردد القنوات الناقلة لمسلسل ياسر جلال علاقة مشروعة، على النحو التالي:

تردد قناة الحياة

التردد: 12206

الاستقطاب: رأسي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة:SD

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.