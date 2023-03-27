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«الإخبارية السعودية»: خلل المكابح سبب انقلاب حافلة المعتمرين ومصرع 20 

كتب:

عمرو حسني
11:44 م | الإثنين 27 مارس 2023
احتراق أتوبيس

احتراق أتوبيس

أعلنت المملكة العربية السعودية مساء اليوم الاثنين خامس أيام شهر رمضان الكريم وفاة 20 معتمرا وإصابة آخرين بعد انقلاب حافلة كانت تنقل الأفراد، شمال مدينة عسير جنوب غرب السعودية.

الفرامل هي السبب

ووقعت الحادثة عصر اليوم، وفقا لما ذكرته قناة الإخبارية السعودية، بسبب خلل في مكابح (فرامل) الحافلة مما أدى لاصطدامها بأحد الجسور وانقلابها واحتراقها في الحال، وتحركت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والجهات الأمنية من أجل متابعة الحادث.

 

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