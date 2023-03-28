موعد عرض الحلقة السادسة من مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

يبحث جمهور الفنان أحمد مكي، عن موعد عرض الحلقة السادسة من مسلسل الكبير أوي 7، التي تذاع على قناة ON في رمضان 2023، بعد النجاح الكبير الذي حققته الحلقات الأولى من المسلسل.

موعد عرض الحلقة السادسة من مسلسل الكبير أوي 7

ويأتي موعد عرض الحلقة السادسة من مسلسل الكبير أوي 7 على قناة ON في تمام الساعة 6:15 مساء عقب أذان المغرب مباشرة، ويُعاد المرة الأولى على القناة ذاتها في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، كما يُعرض مرة ثانية الساعة 2:00 مساء في اليوم التالي.

أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي 7

ويشهد الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي أحداثا كوميدية عديدة، بعد أن أُصيبت علاقة الكبير أوي وزوجته مربوحة بالفتور بعد فترة زواج قصيرة ويضطران اللجوء لمستشاره علاقات زوجية.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، بطولة أحمد مكي، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ومحمد سلام، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبدالرحمن ظاظا، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.