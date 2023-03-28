تطورات جديدة فى جريمة مقتل فتاة داخل شقتها بمدينة نصر

اصطحبت جهات التحقيق المتهم بقتل شقيقته داخل شقتها بمدينة نصر، إلى مكان الواقعة داخل الشقة، لتمثيل الجريمة في حراسة أمنية مشددة، إذ شرح المتهم كيف دخل إلى مسرح الجريمة، وأنهى حياة شقيقته، حتى هروبه وسقوطه في قبضة الشرطة، معترفا بأن ارتكابه للجريمة بسبب خلافات بينهما.

المتهم يشرح جريمته

وخلال جلسة تحقيق استمرت ساعات، شرح المتهم جريمته وقتله شقيقته بسبب رفضها العودة إلى منزلهم في محافظة الدقهلية، وأنه في يوم الجريمة وبعد أن أنهى حياتها خنقًا، أغلق باب الشقة وفر هاربًا إلى منزلهم في محافظة الدقهلية، حتى ضبطه رجال الشرطة.

وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وفي جلسة تحقيق تالية، قرر قاضي المعارضات تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما ضبط رجال الشرطة المتهم، واقتادوه إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

العثور على جثة فتاة ثلاثينية

كانت بداية الواقعة، بورود بلاغ إلى رجال الشرطة، يفيد بالعثور على جثة فتاة ثلاثينية داخل شقتها بمنطقة مدينة نصر، وبالانتقال والفحص، تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، ولا يوجد أي إصابات ظاهرية بجسدها، مع وجود آثار خنق حول رقبتها.

مسرح الجريمة

ومن خلال تحريات الشرطة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط مسرح الجريمة، تم تحديد هوية المتهم، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية

أما عن العقوبة القانونية، أوضح حسن شومان المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات تناول عقوبة ارتكاب جريمة القتل، إذ نص على «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».