حبس 3 أشخاص بتهمة حيازة مليون قطعة ألعاب نارية في الفيوم 4 أيام

أمرت النيابة العامة حبس 3 أشخاص بتهمة حيازة أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية للاتجار بها بالفيوم، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ضبط مليون و700 ألف قطعة ألعاب نارية

تعود تفاصيل الواقعة عنما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من ضبط 3 أشخاص، بحوزتهم 26 كرتونة، تحتوي على مليون وسبعمائة ألف قطعة ألعاب نارية، و3 أجولة بلاستيك داخلها قطع ألعاب نارية ورقية فارغة معدة للتعبئة، وكمبروسر هواء.

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازة الألعاب النارية بقصد الاتجار، والمضبوطات لتصنيعها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

محام يكشف العقوبة

وحول العقوبة القانونية يقول المحامي محمود عبدالله، إنَّ القانون وضع عقوبات صارمة لكل من يحتاز الألعاب النارية والمفرقعات دون الحصول على أي تصريح رسمي، ووفقًا للقانون رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته وفقًا للقانون رقم 21 لسنة 2018، يعاقب كل من يوجد بحوزته مفرقعات وألعاب نارية وغيره، بالسجن المؤبد، إلا في حالة أن يكون هناك تصريح يجيز حيازة تلك المواد.

وأضاف الخبير القانوني، أنَّه في هذه الحالات تقضي المحكمة فضلًا عن هذه العقوبة بمصادرة محل الجريمة، وأيضا المباني أو المنشآت وأدوات النقل التي استخدمت في نقل هذه المفرقعات.