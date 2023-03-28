مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الثلاثاء 28-3-2023 وموعد السحور والإفطار

يولي المسلمون أهمية كبرى لـ مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الثلاثاء 28-3-2023، بالتزامن مع انطلاق سادس أيام الصوم الموافق 6 رمضان 1444 هجرية، بسحب إمساكية شهر رمضان المبارك التي أعلنتها الهيئة العامة المصرية للمساحة قُبيل انطلاق الشهر المبارك، وذلك تيسيرًا على المواطنين الراغبين في معرفة مواقيت الصلاة.

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الثلاثاء 28-3-2023 الموافق 6 رمضان 1444، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان طوال شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الثلاثاء 28-3-2023

ويحرص المسلمون على معرفة مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الثلاثاء 28-3-2023 نظرًا لحرص الجميع على أداء الصلوات الخمس في موعدها دون تأخير، فضلًا عن أداء صلاة التراويح، وذلك ابتغاء التقرب إلى الله تعالى وزيادة العمل الصالح خلال شهر الصوم.

أذان الفجر في الفيوم اليوم الثلاثاء 28-3-2023

ويأتي موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الثلاثاء 28-3-2023 الموافق 6 رمضان في تمام الساعة 4:25 صباحًا، بينما يكون موعد السحور في تمام الساعة 2:05 صباحًا، بينما وقت الإمساك عن تناول الطعام والشراب وبدء الصيام رسميًا، في تمام الساعة 4:05 صباحًا.

موعد أذان الظهر في الفيوم اليوم الثلاثاء 28-3-2023

وبحسب إمساكية شهر رمضان 1444 هجرية، فإنّ موعد أذان الظهر في الفيوم اليوم الثلاثاء 28-3-2023 الموافق سادس أيام الصوم، في تمام الساعة 12:02 ظهرًا.

موعد أذان العصر في الفيوم اليوم الثلاثاء 28-3-2023

ويرفع موعد أذان العصر في الفيوم اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في تمام الساعة 3:32 عصرًا حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الثلاثاء 28-3-2023

ويحل موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الثلاثاء 28-3-2023 الموافق سادس أيام الصوم، في تمام الساعة 6:13 مساءً.

موعد أذان العشاء في الفيوم اليوم الثلاثاء 28-3-2023

وفيما يخص موعد أذان العشاء في الفيوم اليوم الثلاثاء 28-3-2023 فإنّها تأتي في تمام الساعة 7:30 دقيقة مساءً حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم.

عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الثلاثاء 28-3-2023

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في سادس أيام شهر رمضان، نحو 14 ساعة و8 دقائق، والتي تزداد اليوم تلو الآخر، حتى يبلغ عدد ساعات الصيام في آخر أيام شهر رمضان نحو 14 ساعة و51 دقيقة.