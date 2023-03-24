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الرئيس السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية لطرق القاهرة

كتب:

محمد عزالدين
06:07 م | الجمعة 24 مارس 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة جولة تفقدية تابع خلالها الأعمال الإنشائية لتطوير عددا من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، ومن بينها أعمال إنشاء محور المستشار عبد المجيد محمود بطول حوالي 7 كيلو مترات، وهو من أهم المحاور الرئيسية الجاري إنشاؤها بالقاهرة الكبرى.

وينقل المحور الحركة ما بين محور الشهيد وصولا لمنزل المقطم ومنه إلى صلاح سالم ويساهم بنقل الحركة من الكورنيش إلى المقطم.

 

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بقلم محمد عزالدين