موعد إجازة عيد الفطر 2023 في مصر.. وعدد الأيام للقطاع الخاص

تستعرض «الوطن» في التقرير التالي، موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر 2023، بالتزامن مع بدء شهر رمضان المبارك، يوم الخميس الماضي الموافق 23 مارس الجاري، وتُعرض فيه عدد من المسلسلات الرمضانية المتنوعة.

موعد عيد الفطر 2023

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حددت موعد عيد الفطر 2023 فلكيا، وهو يوم الجمعة الموافق 21 أبريل يوافق أول أيام شهر شوال 1444، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأكدت في تقرير لأحد المراكز التابعة لها، أن موعد عيد الفطر 2023، تم تحديده فقا للحسابات الفلكية التي أشارت إلى أن شهر رمضان 29 يوما، ومن المقرر أن تكون عيد الفطر الساعة 5:47 صباحا.

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2023

ووفق أجندة العطلات الرسمية للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، فإن عدد أيام إجازة عيد الفطر 2023، التي تبدأ يوم الجمعة الموافق 21 أبريل المقبل، ستكون 3 أيام للعاملين في القطاع الخاص، و4 أيام للعاملين بالقطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة.