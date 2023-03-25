موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر 2023.. التفاصيل الكاملة

تستعرض «الوطن» في التقرير التالي، موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر 2023، وبالتزامن مع بدء شهر رمضان المبارك، يوم الخميس الماضي الموافق 23 مارس الجاري، وتُعرض فيه عدد من المسلسلات الرمضانية المتنوعة.

موعد عيد الفطر 2023

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حددت موعد عيد الفطر 2023 فلكياً، وهو يوم الجمعة الموافق 21 أبريل يوافق أول أيام شهر شوال 1444، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأكدت في تقرير لأحد المراكز التابعة لها، أن موعد عيد الفطر 2023، تم تحديده فقا للحسابات الفلكية التي أشارت إلى أن شهر رمضان 29 يوما، ومن المقرر أن تكون عيد الفطر الساعة 5:47 صباحا.

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2023

ووفق أجندة العطلات الرسمية للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، فإن عدد أيام إجازة عيد الفطر 2023، التي تبدأ يوم الجمعة الموافق 21 أبريل المقبل، ستكون 3 أيام للعاملين في القطاع الخاص، و4 أيام للعاملين بالقطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة.

وفي سياق منفصل، أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والمعاهد، انتظام العمل خلال شهر رمضان 2023 وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، موضحة مواعيد الجامعات في رمضان 2023 بشأن الحضور والانصراف، ووفقا للضوابط والقواعد التي أقرها قانون تنظيم الجامعات.

وقال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إنّ مواعيد العمل الرسمية بالكليات خلال شهر رمضان 2023، ستكون من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا، وعدم السماح بأي مأموريات أو أذونات خلال هذا الشهر.