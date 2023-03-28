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موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 28-3-2023

كتب:

عمرو الورواري
11:57 ص | الثلاثاء 28 مارس 2023
موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 28-3-2023

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 28-3-2023

أعلنت هيئة المساحة المصرية، موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 28-3-2023، سادس أيام شهر رمضان المبارك، وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في محافظة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 28-3-2023.

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 28-3-2023

وأعلنت هيئة المساحة المصرية، إمساكية شهر رمضان لهذا العام، وجاء فيها موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 28-3-2023، عند الساعة 06:08 مساء.

وبحسب إمساكية شهر رمضان، يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:26 مساء، وموعد أذان الفجر الساعة 04:18 صباحا، وصلاة الظهر الساعة 11:57 صباحا، وصلاة العصر الساعة 3:27 مساء.

إقبال كبير على مساجد الإسماعيلية 

وتشهد مساجد الإسماعيلية زحاما كبيرا في صلوات العشاء والتراويح والفجر، ووجه الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل الأوقاف، باتخاذ الإجراءات الاحترازية وتعقيم وتطهير المساجد أولا بأول طوال شهر رمضان المبارك.

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بقلم عمرو الورواري