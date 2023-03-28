أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-3- 2023 الموافق 6 من شهر رمضان المبارك 1444 هجريا، بحسب التوقيت المحلي لمحافظة السويس، وهو ما يسعى لمعرفته الصائمين، لأداء الصلوات في وقتها، ومعرفة موعد بدء ونهاية الصوم.

مواقيت الصلاة في السويس اليوم 28-3-2023 السادس من رمضان

وتستعرض «الوطن» في إطار خدماتها التي تقدمها لمتابعيها، مواقيت الصلاة في محافظة السويس، اليوم الثلاثاء 28-3-2023 السادس من شهر رمضان، بحسب التوقيت المحلي لمحافظة السويس، وإعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة في السويس اليوم

ومواقيت الصلوات المختلفة وموعد أذان كل صلاة على مدار اليوم، جاءت على النحو التالي:

أذان الفجر ليوم الثلاثاء الموافق 6 رمضان موعده في تمام 4:17

أما الشروق فيحين موعده 5:45 دقيقة صباحا

فيما يأتى موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:55 صباحا

وأذان العصر يحين عند 3:25 مساءً

أما أذان المغرب فيحين عند الساعة 6:06 مساءً

وصلاة العشاء تحين فى تمام 7:24

15 مسجدا لدروس السيدات

قال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس في بيان، إنه تم تجهيز عدد 42 مسجدا به مقرأة للجمهور، موزعة جغرافيا بجميع أحياء المحافظة، ودروس السيدات خلال الشهر الفضيل، تم تجهيز عدد 15 مسجدا لها في جميع أحياء المحافظة.