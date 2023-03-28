مواقيت الصلاة في بني سويف اليوم الثلاثاء 28-3-2023
كتب:
عمرو رجب
02:12 ص | الثلاثاء 28 مارس 2023
ديوان عام محافظة بني سويف ــ مواقيت الصلاة
يحرص المصلون على معرفة مواقيت الصلاة في محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء 28-3-2023، في سادس أيام شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى مواعيد الإفطار والسحور والإمساك وأذان الفجر.
مواقیت الصلاة في بني سويف اليوم الثلاثاء 28-3-2023
تحدد مواقیت الصلاة في بني سويف اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في سادس أيام شهر رمضان المبارك، حسب إمساكية محافظة بني سويف، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة كالتالي:
الأمساك 4:17
الفجر 4:24 صباحا
الشروق 5:51 صباحا
الظهر 12:01 صباحا
العصر 3:31 مساء
المغرب 6:11 مساء
العشاء 7:29 مساء، وبعدها صلاة التراويح.
مواقيت الصلاة في بني سويف
أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان الفجر في بني سويف في سادس أيام شهر رمضان المبارك، اليوم الثلاثاء 28-3-2023في الساعة 4:24 صباحا.
موعد أذان الظھر في بني سويف اليوم الثلاثاء 28-3-2023
تحدد موعد اذان الظھر في بني سويف اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في سادس أيام شهر رمضان المبارك، في الساعة 12:01 صباحا
موعد أذان العصر في بني سويف اليوم الثلاثاء 28-3-2023
وأعلنت الهيئة المصرية للمساحة موعد أذان العصر في بني سويف اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في سادس أيام شهر رمضان المبارك، في 3:31 مساء.
موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الثلاثاء 28-3-2023
وتبين من تقرير الهيئة المصرية للمساحة أن موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الثلاثاء في سادس أيام شهر رمضان المبارك 28-3-2023هو 6:11 مساء.
موعد أذان العشاء في بني سويف اليوم الثلاثاء 28-3-2023
وتبين من تقرير الهيئة المصرية للمساحة أن موعد أذان العشاء في بني سويف اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في سادس أيام شهر رمضان المبارك، هو 7:29 مساء.