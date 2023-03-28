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مواقيت الصلاة في بني سويف اليوم الثلاثاء 28-3-2023

كتب:

عمرو رجب
02:12 ص | الثلاثاء 28 مارس 2023
ديوان عام محافظة بني سويف ــ مواقيت الصلاة

ديوان عام محافظة بني سويف ــ مواقيت الصلاة

يحرص المصلون على معرفة مواقيت الصلاة في محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء 28-3-2023، في سادس أيام شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى مواعيد الإفطار والسحور والإمساك وأذان الفجر.

مواقیت الصلاة في بني سويف اليوم الثلاثاء 28-3-2023

تحدد مواقیت الصلاة في بني سويف اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في سادس أيام شهر رمضان المبارك، حسب إمساكية محافظة بني سويف، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة كالتالي:

الأمساك 4:17

الفجر 4:24 صباحا

الشروق 5:51 صباحا

الظهر 12:01 صباحا

العصر 3:31 مساء

المغرب 6:11 مساء

العشاء 7:29 مساء، وبعدها صلاة التراويح.

مواقيت الصلاة في بني سويف

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان الفجر في بني سويف في سادس أيام شهر رمضان المبارك، اليوم الثلاثاء 28-3-2023في الساعة 4:24 صباحا.

موعد أذان الظھر في بني سويف اليوم الثلاثاء 28-3-2023

تحدد موعد اذان الظھر في بني سويف اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في سادس أيام شهر رمضان المبارك، في الساعة 12:01 صباحا

موعد أذان العصر في بني سويف اليوم الثلاثاء 28-3-2023

وأعلنت الهيئة المصرية للمساحة موعد أذان العصر في بني سويف اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في سادس أيام شهر رمضان المبارك، في 3:31 مساء.

موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الثلاثاء 28-3-2023

وتبين من تقرير الهيئة المصرية للمساحة أن موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الثلاثاء في سادس أيام شهر رمضان المبارك 28-3-2023هو 6:11 مساء.

موعد أذان العشاء في بني سويف اليوم الثلاثاء 28-3-2023

وتبين من تقرير الهيئة المصرية للمساحة أن موعد أذان العشاء في بني سويف اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في سادس أيام شهر رمضان المبارك، هو 7:29 مساء.

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بقلم عمرو رجب