حالة الطقس اليوم.. عودة الأمطار والأرصاد الجوية تحذر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات، إذ تشير التوقعات إلى عودة سقوط الأمطار بنسبة خفيفة تصل إلى 30% على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة، ونشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة.

حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات

وعن حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات، أوضح بيان هيئة الأرصاد، أن القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري تكون الشبورة المائية الكثيفة غدا الثلاثاء 28 مارس، على أن تنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متفاوتة.

حالة الطقس في المحافظات

كما يشهد طقس المحافظات يوم الأربعاء 29 مارس والخميس 30 مارس، سقوط أمطار خفيفة تصل إلى 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

وتشهد المحافظات يوم الجمعة 31 مارس نشاطا للرياح على جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متفاوتة، وفيما يتعلق بحالة الطقس يوم السبت 1 أبريل والأحد 2 أبريل تكون الشبورة المائية على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية في محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

كما تنشط الرياح في محافظات السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على مدار اليوم.

تحذيرات من حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين من حالة الطقس خلال الأيام القادمة في المحافظات، نظراً لتكون الشبورة المائية والرياح المثيرة للرمال.