«الأرصاد الجوية»: طقس ربيعي مائل للدفء نهارا مائل للبرودة ليلا

شددت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، على ضرورة الالتزام بارتداء الملابس الشتوية، وعدم الانخداع بالدفء خلال فترات النهار وتخفيف الملابس، إذ إن هناك تذبذبا كبيرا في درجات الحرارة، خلال فترات النهار والليل، لافتة إلى أنّ هناك انخفاضا ملحوظًا في درجات الحراة نهاية الأسبوع الحالي.

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني وهالة الحملاوي، ببرنامج «صباح الخير يامصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ اليوم سيشهد مزيدًا من التحسن والاستقرار في الأحوال الجوية، سيأثر على البلاد امتداد مرتفع جوي موجود على سطح الأرض، إضافة إلى وجود امتداد منخفض جوي بطبقات الجو العليا، وهو ما يساهم في زيادة الاستقرار والتحسن بالأحوال الجوية.

العظمى على القاهرة الكبرى 23

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الارصاد الجوية، أن اليوم سيشهد زيادة فترات سطوع أشعة الشمس والعظمى على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية، خلال فترة النهار، وهو ما يشعر المواطنين بالأجواء الربيعية المائلة للدفء خلال فترة النهار على أغلب محافظات شمال البلاد، مرورًا بالسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وأجواء مائلة للحرارة على جنوب البلاد وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، خلال فترة النهار.

انخفاض درجات الحرارة

وأكدت غانم أنه خلال فترات الليل، سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، إذ إنّ هناك فرق بين فترات النهار وفترات الليل كبير، والأجواء ستكون باردة على أغلب الجمهورية، خلال فترة الليل، مشيرة إلى وجود تكون للشبورة المائية خلال فترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة على أغلي الطرق الزراعية ولاقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت أنّ الشبورة غير مؤثرة بشكل كبير على الرؤية الأفقية، كونها ليست ذات كثافة عالية، مشددة على ضورة توخي الحذر في أثناء القيادة خلال الصباح الباكر.