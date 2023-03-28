حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28-3-2023.. مائل للحرارة على جميع الأنحاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28-3-2023 على معظم المدن والمحافظات، بمختلف أنحاء الجمهورية، إذ يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى، فضلا عن استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، بقيم تتراوح بين 4- 5 درجات، نظرا لتعرض البلاد لمنخفض جوي حار قادم من الصحراء الغربية للبلاد، يعمل على ارتفاع درجات الحرارة اليوم فقط، على أن تبدا غدا الأربعاء، انخفاض جديد بنحو 4 درجات، إذ يسود طقس مائل للدفئ خلال ساعات النهار، بداية من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

طقس مائل للحرارة

أضافت الأرصاد في بيان، أن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، سيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء و شمال الصعيد، دافئ على السواحل الغربية، حار على جنوب الصعيد، مع استمرار الاستقرار النسبي فى حالة الطقس.

نشاط للرياح

أشارت الأرصاد، إلى استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية والشرقية أحيانا على السواحل الغربية للبلاد، وهي رياح حارة وعلى فترات متقطعة على مدار اليوم.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 28-3-2023 على مدن الجمهورية وفق بيان الأرصاد، كما يلي:

القاهرة 26 والصغرى 15

العاصمة الإدارية 26 - 14

أكتوبر 25 - 14

بنها 26 - 15

دمنهور 25 - 13

وادي النطرون 26 - 14

كفر الشيخ 25 - 14

المنصورة 24 - 13

الزقازيق 26 - 13

شبين الكوم 26 - 14

طنطا 25 - 13

دمياط 26 - 14

بورسعيد 26 - 14

الإسماعيلية 27 - 14

السويس 23 - 13

- العريش 22 - 13

- رفح 21 - 13

- رأس سدر 22 - 13

- نخل 20 - 07

- كاترين 17 - 04

- الطور 24 - 17

- طابا 20 - 14

- شرم الشيخ 27 - 15

- الإسكندرية 21 - 13

- العلمين الجديدة 20 - 14

- مطروح 20 - 14

- السلوم 20 - 12

- سيوة 23 - 12

- رأس غارب 24 - 15

- الغردقة 26 - 15

- سفاجا 26 - 15

- مرسى علم 27 - 16

- شلاتين 27 - 17

- حلايب 26 - 16

- أبو رماد 26 - 16

- رأس حدربة 27 - 17

- الفيوم 24 - 12

- بني سويف 24 - 12

- المنيا 25 - 11

- أسيوط 26 - 12

- سوهاج 27 - 13

- قنا 26 - 15

- الأقصر 28 - 15

- أسوان 29 - 16

- الوادي الجديد 28 - 12

- أبو سمبل 28 - 14.