بالفيديو.. النجوم يصعدون جبل الطويلات بأرض سيناء (دهب) لغناء إعلان بنك مصر

كالعادة بنك مصر يعطي جراعة التفاؤل ويشعل الحماس من جديد باغنية (جوايا نور مينطفيش ) بكلمات ومعاني نحتاجها جميع في هذا الوقت

ويقدم حمزة نمرة بشكل جديد لاول مرة في اعلان تليفزيوني، وقد انضم هذا العام لهذا العمل الكبير مقدما مفاجأة مدوية لجمهوره العاشق لفنه، تقديرا منه لاهمية وتأثير هذا العمل في رفع الروح المعنوية للجميع

ومن الملفت للنظر ظهور الفنانين بسيناء مصر ارض المناجاه علي جبل الطويلات بارض سيناء (دهب)، ويعد من احد المزارات الجاذبة للسياحة الأجنبية الوافدة.

وقد تم شرح معني تسميه سيناء ارض التجلي لانها المكان الوحيد الذي تجلي به رب الكون علي جبل موسي كرسالة واضحة انه في ظل الازمات التي تجتاح العالم يتطلب مناجاة الخالق سبحانه وتعالى ودعوة للتفاؤل بان الله سبحانه وتعالي قد اختار مصر للتجلي علي ارضها وانه لن يضيعها ابدا مهما كانت الظروف التي يمر بها العالم.

ومن الجدير بالذكر ان جبل الطويلات يتطلب صعوده ساعه ويتطلب صعود جبل موسي سته ساعات مع ارتداء احذيه متخصصه.