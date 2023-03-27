أسعار عائد حساب التوفير الأقل من 50 ألف جنيه في بنك مصر

كشف بنك مصر أسعار عائد حسابات التوفير بالجنيه المصري بشرائح ودورية صرف مختلفة، من بينهم الشريحة الأقل من 50 ألف جنيه.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك مصر لشهر مارس 2023، على حسابات التوفير وتحديدا لمبلغ الأكثر من 5 آلاف جنيه، والأقل من 50 ألف جنيه، يكون العائد 6.50 شهريًا، و6.75% ربع سنويًا، و6.875% نصف سنويًا، و7.00 سنويًا.

أسعار العائد على حساب التوفير من بنك مصر

والحد الأدنى لفتح حساب التوفير في بنك مصر يكون 1500 جنيه والحد الأدنى لاحتساب العائد يكون 3000 جنيه، ويوفر البنك إمكانية الاستعلام عن الحساب وتنفيذ معظم معاملات العميل البنكية مجاناً من خلال خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول.

مميزات حساب التوفير من بنك مصر

كما يتيح بنك مصر شراء شهادات ادخار بنك مصر خصما من حسابك، وإضافة العائد للحساب تلقائيا في تاريخ الاستحقاق، وإمكانية سداد قيمة أقساط التأمين خصما من الحساب، وإمكانية إصدار بطاقة خصم فوري على الحساب.