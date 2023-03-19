بنك مصر يحصل على شهادة الأيزو في مجال إدارة الجودة القانونية 

حصل بنك مصر –القطاع القانوني– للعام الثاني على التوالي، على شهادة الأيزو ISO 9001:2015 في مجال إدارة الجودة من قبل TUV southwest المتخصصة والرائدة دوليا في مجال الاختبار والتفتيش والتدقيق، والمعترف بها من قبل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، كأول قطاع قانوني في بنوك مصر وأفريقيا يحصل على الشهادة المرموقة.

المعايير والأسس المعتمدة دوليا

ومُنحت الشهادة إلى القطاع القانوني في بنك مصر عن جملة أعماله التي تقوم بها وحداته المنتشرة داخليًا بجمهورية مصر العربية وخارجها، بعد تحقق الجهة المانحة من التدقيق والمراجعة لجميع السياسات والإجراءات الداخلية بوحدات القطاع القانوني، سواء داخل مصر أو الموجودة خارجها، وأنّها تتماشى مع المعايير والأسس المعتمدة دوليا في نظم الإدارة العالمية.

الحفاظ على أموال المودعين

واستلم الشهادة الدكتور خالد عتريس، رئيس القطاع القانوني ببنك مصر، ولذي أكد عقب استلام الشهادة، أنّ حصول القطاع القانوني في البنك على الشهادة المرموقة للعام الثاني على التوالي، تأكيد على نجاح البنك وفعاليته في إدارة عملياته وخدماته المصرفية، وانعكاس لريادته في إدارة عملياته وتقديم الخدمات المصرفية بالكفاءة والجودة المطلوبة، بما يخدم ويحمي الاقتصاد القومي ويحقق الاستقرار المالي والمصرفي، مع الحفاظ على أموال المودعين وتعظيم العائد على رأس المال المستثمر.

ويسعى بنك مصر دائمًا لتحديث عملياته وأنظمته الداخلية بشكل مستمر، لمواكبة التطورات الموجودة على الساحة، ويحرص البنك دائمًا على تزويد كوادره البشرية بالتدريب المستمر والمتخصص على أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال، والاستمرار في توفير الخدمات البنكية للعملاء بأعلى جودة، فضلا عن القدرة على الوفاء بالمتطلبات القانونية للمنتجات والخدمات التي يقدمها البنك لعملائه.