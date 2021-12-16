«النقل» تبدأ إنشاء 57 محطة «أتوبيس ترددي» على الطريق الدائري خلال أيام (صور)

أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة تواصل أعمال تنفيذ تطوير الطريق الدائري، للعمل على القضاء على الاختناقات المرورية بالقاهرة الكبرى، وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، منوها بأن الأتوبيس الترددي، سيكون بديلا للميكروباص أعلى الطريق الدائري، وسيجري منع سير الميكروباص نهائيا، عقب انتهاء أعمال التطوير.

إنشاء محطات الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري الأسبوع المقبل

وقال الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّه بداية من الأسبوع المقبل، سيجري إنشاء محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT، ثم كباري المشاة والأنفاق، طبقا لتصميم الطريق في كل قطاع، مؤكدا أن الأتوبيس الترددي سيكون بديلا للميكروباص على الطريق الدائري، مشيرا إلى أنه سيجري منع سير الميكروباص على الطريق الدائري مطلع العام الجديد.

مصدر: إنشاء 57 محطة لـ«الأتوبيس الترددي» على الدائري

وأكد مصدر مسؤول في وزارة النقل، أنه سيجري إنشاء 57 محطة لـ«الأتوبيس الترددي» على الطريق الدائري، تبدأ من محطة المشير طنطاوي، مرورًا بمحطات مؤسسة الزكاة ومصرف بلبيس وعزبة الجزيرة والمرج ورشاح الخصوص ومتولي الشعراوي وتحيا مصر ونهاية بمحطة مدخل التجمع، منوها بأن الوزارة، تعمل على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، والقضاء على الاختناقات المرورية بالقاهرة الكبرى.

الأتوبيس الترددي بديل الميكروباص

وأضاف المصدر، أن الأتوبيس الترددي، سيكون بديل الميكروباص أعلى الطريق الدائري، وسيجري منع سير الميكروباص على الدائري نهائيا، عقب انتهاء أعمال التطوير وتوسعة الطريق، لافتا إلى أن العمل يسير بخطوات متميزة في تطوير وتوسعة الطريق الدائري، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على انتظام العمل داخل المشروع.

تركيب كاميرات مراقبة على الطريق الدائري لرصد المتجاوزين

ولفت المصدر، إلى أن الأتوبيس الترددي «BRT»، سيمثل نقله نوعية متميزة على الطريق الدائري، مؤكدا أن جميع المخالفات التي ستقع على الطريق الدائري من أي سائق سيتم إرسال رسالة على تليفونه المحمول برقم المخالفة وتكلفتها، موضحا أن جائحة فيروس كورونا لم تؤثر على تنفيذ أعمال الطريق الدائري.