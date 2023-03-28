مسلسل مذكرات زوج الحلقة الـ6 بطولة طارق لطفي في رمضان

زادت حالة التخبط والارتباك التي يعاني منها رؤوف ضمن أحداث مسلسل مذكرات زوج، بعد أن شعر بتعاطف مع مها ابنة خالته التي انفصلت عن زوجها بسبب المشاكل الزوجية، وتواصل رؤوف مع الدكتور طه عياد لمعرفة سبب ما يشعر به من مشاعر مرتبكة تجاه ابنة خالته، وهذا ما سنعلم تفاصيله خلال حلقة الليلة من مسلسل مذكرات زوج.

موعد عرض الحلقة السادسة من مذكرات زوج

يُعرض مسلسل مذكرات زوج 3 مرات يوميًا في رمضان 2023، على قنوات cbc الساعة 8:45 مساءً، والساعة 2:45 بعد منتصف الليل.

القنوات الناقلة لمسلسل مذكرات زوج

تنقل قنوات cbc، يوميًا عبر ترددها على القمر الصناعي المصري، جميع حلقات مسلسل مذكرات زوج عبر تردد، 11785، معدل الترميز 27500، الاستقطاب رأسي V، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6، وذلك عبر القمر الصناعي نايل سات.

مسلسل مذكرات زوج

المسلسل مأخوذ رواية للكاتب الكبير الراحل أحمد بهجت، والمعالجة الدرامية للكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج تامر نادي، بطولة نخبة من الفنانين منهم خالد الصاوي، وطارق لطفي وعائشة بن أحمد، ونهى عابدين، وهناء الشوربجي.