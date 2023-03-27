ملخص الحلقة الخامسة من مسلسل مذكرات زوج لطارق لطفي.. 3 علاقات تتخذ مسارا جديدا

أحداث مثيرة تضمنتها الحلقة الخامسة من مسلسل مذكرات زوج لطارق لطفي وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد، إذ شهدت علاقة جديدة تنشأ بين «رؤوف» و«مها» ابنة خالته، لاسيما بعد أن واجه كل منهما مشكلات في علاقته الزوجية، إذ انفصلت الأخيرة عن زوجها الذي قيد حريتها وعادت إلى مصر للعيش مع والدتها وأبنائها.

بينما قرر «رؤوف» أن يعود إلى منزل والدته، إثر خلافاته مع «شيرين زوجته»، ليرتب الثنائي موعدا للقاء الأول بينهما.

يلتقي «رؤوف» ابنة خالته «مها»، ويذكرها بأيام مضت ويلمح بحبه لها في تلك الأيام والجوابات المتبادلة بينهما، في حين تواجه مها مشكلات تتعلق بالإنفاق على أبنائها ووالدتها للحفاظ على نفسها وعدم الدخول في أي صراعات، جراء علاقتها الزوجية السابقة والتي انتهت بالطلاق، لذا تفكر في استثمار أموال ادخرتها وتسأل «رؤف» عن أفضل المشروعات التي يمكن الاستثمار فيها مثل شراء عقار أم ذهب أم الاستثمار في الشهادات البنكية.

رؤوف يواجه مشكلات في علاقته الزوجية وحبه السابق

ضمن أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل مذكرات زوج للفنان طارق لطفي، يكتشف «رؤوف» أن «مها» التي كان يحبها قبل زواجه من زوجته الحالية، تغيرت وأصبحت شخصا ثانيًا لا يعرفه، لذا يواصل تسجيل مذاكراته التي يرسلها للدكتور «طه عياد» خبير التنمية البشرية والمعالج لمشكلات العلاقات الزوجية، فينصحه بأن يفكر ماذا يفعل وعليه أن يتخذ قراره بنفسه.

علاقة الدكتور طه عياد ونجيبة

وضمن أحداث مسلسل مذكرات زوج، تشهد علاقة الدكتور طه عياد توترًا شديدًا مع زوجته «نجيبة» يصل إلى حد الانفصال، ليلقى الزواج غير التقليدي الذي اتفق عليه الطرفان مشكلات يعجزان عن حلها ويلقى نفس مصير الزواج التقليدي، فيدخل الدكتور طه عياد في حالة نفسية سيئة ويقرر الانفصال عن العالم فهي الزيجة الرابعة في حياته، والزيجة الثانية بالنسية لزوجته التي تريد «سوبر هيرو»، قائلاً: «زواج الحب فشل وزواج العقل فشل والزواج التقليدي فشل».

بينما تري الدكتورة «نجيبة» زوجه «طه» أن في مشكلات «رؤوف» البسيطة حل لمشاكل علاقتهما الزوحية لا سيما بعد أن اطلعت على معلومات شخصية متعلقة بالأبراج والنجوم المرتبطة ببرج «رؤف»، ويحاول الدكتور طه عياد إصلاح علاقته مع زوجته نجيبه ويعتذر لها، لكنها لا تقبل الاعتذار بسهولة وتقول له: «لسه فكري عنك ما اتغيرش.. سلوكك المتهور والمنفعل مش عارفة اتعامل معاه إزاي»، لا سيما بعد أن عنفها في حلقات سابقة وتعدي عليها بالضرب، ليطلب منها فرصة ليتناقشوا ويتفاهموا سويا، لترد عليه «إحنا محتاجين نتناقش بشكل مهني ونشوف شغلنا».

شيرين تتوسل لحماتها لإصلاح علاقتها بزوجها رؤف

خلال مسلسل أحداث الحلقة الخمسة من مسلسل مذكرات زوج، تحاول «شيرين» الضغط عل نفسها وتتوسل لحماتها «والدة رؤف» بعد نصيحة من أصدقائها حتى «لا تخطفه منها مها»، فتحكي لحماتها التي لا تحبها من الأساس عن مشاكلهما معا لإقناعه بالعودة إلى منزله، وبالفعل تقرر والدة «رؤف» تجهيز شنطة رؤف ليعود إلى منزله وتقول له: «لما يبقى عندك مشاكل تقفلوا على نفسكم بيتكم وتحلوها»، ليقرر «رؤف» ترك منزل والدته وتفاجئ «شيرين» زوجته أثناء ذهابها إلى مكان عمله لتصالحة بـ«بوكية ورد أحمر» بأنه قدم استقاله من عمله.

أحداث مسلسل مذكرات زوج مسلسل مذكرات زوج

مذكرات زوج، مسلسل درامي قصير، يدور حول شعور زوج بارتباك نتيجة ملل الحياة الزوجية والروتين اليومي الذى يعيشه ويقرر تغيير كل حياته، وهو مكون من 15 حلقة، كتب السيناريو الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أحمد بهجت، بطولة كلا من الفنانين طارق لطفي وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، وهناء الشوربجي، ونهى عابدين، ومن إخراج تامر نادي.