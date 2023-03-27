مسلسل مذكرات زوج الحلقة الخامسة.. «مها» تفكر في استثمار أموالها بالعقارات والذهب

من بين أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل مذكرات زوج للفنان طارق لطفي، يلتقي «رؤف» ابنة خالته «مها»، ويذكرها بأيام مضت ويلمح بحبه لها في تلك الأيام والجوابات المتبادلة بينهما، في حين تواجه مها مشاكل تتعلق بالإنفاق على أبنائها ووالدتها للحفاظ على نفسها وعدم الدخول في أي صراعات.

وضمن أحداث مسلسل مذكرات زوج، تفكر «مها» في استثمار أموال ادخرتها من زيجتها السابقة لتسأل «رؤف» عن أفضل المشروعات التي يمكن الاستثمار فيها مثل شراء عقار أم ذهب أم الاستثمار في الشهادات البنكية، ويكتشف «رؤف» أنها تغيرت وأصبحت شخصا ثانيا لا يعرفه.

ﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل مذكرات زوج ﺑطوﻟﺔ طارق لطفي

ومسلسل مذكرات زوج تم اقتباسه من رواية أحمد بهجت، وتدور الأحداث حول مشاكل العلاقات الزوجية والخلافات بين الطرفين التي لا تنتهي والروتين الذي يقتل السعادة ويقلل منها، ما يجعلها تحتاج إلى التجديد والتغيير.

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج

يعرض مسلسل مذكرات زوج يوميا حتى 15 رمضان في تمام الساعة 8:45 مساءً عبر قناة سي بي سي، وتعاد الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، والساعة 2:45 ظهرًا.