مسلسل مذكرات زوج الحلقة الخامسة.. شيرين تتوسل لحماتها لإصلاح علاقتها بزوجها

خلال الحلقة الخامسة من مسلسل مذكرات زوج، يسجل «رؤوف» مذكرات ويرسلها للدكتور «طه عياد» خبير التنمية البشرية والمعالج للمشاكل العلاقات الزوجية، فينصحه بأن يفكر ماذا يفعل وعلليه أن يتخذ قراره بنفسه، بينما تري الدكتورة «نجيبة» زوجه «طه» أن في مشاكل «رؤوف» البسيطة حل لمشاكل علاقتهما الزوجية لا سيما بعد أن اطلعت على معلومات شخصية متعلقة بالأبراج والنجوم المرتبطة ببرج «رؤوف».

طه عياد يعتذر لزوجته بعد تعنيفها بالضرب

خلال أحداث مسلسل مذكرات زوج، يحاول الدكتور طه عياد إصلاح علاقته مع زوجته نجيبه ويعتذر لها، لكنها لا تقبل الاعتذار بسهولة وتقول له: «لسه فكري عنك ما اتغيرش.. سلوكك المتهور والمنفعل مش عارفة اتعامل معاه إزاي»، لا سيما بعد أن عنفها في حلقات سابقة وتعدي عليها بالضرب، ليطلب منها فرصة ليتناقشوا ويتفاهمون سويا، لترد عليه «إحنا محتاجين نتناقش بشكل مهني ونشوف شغلنا».

شيرين تتوسل لحماتها لإصلاح علاقتها بزوجها رؤوف

تحاول «شيرين» الضغط عل نفسها وتتوسل لحماتها «والدة رؤوف» وتحكي لها مشاكلهما معا لإقناعه بالعودة إلى منزله، وبالفعل تقرر والدة «رؤوف» تجهيز شنطة رؤوف ليعود إلى منزله وتقول له: «لما يبقى عندك مشاكل تقفلوا على نفسكم بيتكم وتحلوها»، ليقرر «رؤوف» ترك منزل والدته وتفاجئ «شيرين» زوجته أثناء ذهابها إلى مكان عمله لتصالحة بـ«بوكية ورد أحمر» بأنه قدم استقاله من عمله.

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوجم

يعرض مسلسل ذكرات زوج يوميا في رمضان حتى منتصف الشهر، في تمام الساعة 8:45 مساءً عبر قناة سي بي سي، وتعاد الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، والساعة 2:45 ظهرًا.

تردد القناة الناقلة لمسلسل مذكرات زوج

يمكن متابعة حلقات مسلسل مذكرات زوج على تردد قناة سي بي سي على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.