مسلسل مذكرات زوج الحلقة 5 لطارق لطفي.. 4 زيجات فاشلة للدكتور طه عياد

أحداث شيقة تتضمنها مسلسل مسلسل مذكرات زوج لطارق لطفي وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد، إذ يتعرض لمعالجة المشكلات الزوجية في منتصف العمر، وفي الحلقة الخامسة من المسلسل، شهدت علاقة جديدة تنشأ بين «رؤوف» و«مها» ابنة خالته، لاسيما بعد أن واجه كل منهما مشكلات في علاقته الزوجية السابقة.

وضمن أحداث مسلسل مذكرات زوج للفنان طارق لطفي، يواصل «رؤوف» تسجيل مذاكراته التي يرسلها للدكتور «طه عياد» خبير التنمية البشرية، والمعالج لمشكلات العلاقات الزوجية، فينصحه بأن يفكر ماذا يفعل وعليه أن يتخذ قراره بنفسه.

4 زيجات فاشلة للدكتور طه عياد

وتشهد علاقة الدكتور طه عياد، توترًا شديدًا مع زوجته «نجيبة» يصل إلى حد الانفصال، ليلقى الزواج غير التقليدي الذي اتفق عليه الطرفان مشكلات يعجزان عن حلها، ويلقى نفس مصير الزواج التقليدي، فيدخل الدكتور طه عياد في حالة نفسية سيئة ويقرر الانفصال عن العالم فهي الزيجة الرابعة في حياته، والزيجة الثانية بالنسية لزوجته التي تريد «سوبر هيرو»، قائلاً: «زواج الحب فشل وزواج العقل فشل والزواج التقليدي فشل».

نصيحة من والده رؤف لحل مشاكله الزوجية

وخلال أحداث الحلقة 5 من مسلسل مذكرات زوج، تحاول «شيرين» الضغط عل نفسها، وتتوسل لحماتها «والدة رؤوف» بعد نصيحة من أصدقائها، حتى «لا تخطفه منها مها»، فتحكي لحماتها التي لا تحبها من الأساس عن مشاكلهما معا لإقناعه بالعودة إلى منزله، وبالفعل تقرر والدة «رؤوف» تجهيز شنطة رؤف ليعود إلى منزله وتقول له: «لما يبقى عندك مشاكل تقفلوا على نفسكم بيتكم وتحلوها».

أحداث مسلسل مذكرات زوج مسلسل مذكرات زوج

مذكرات زوج، مسلسل درامي قصير، يدور حول شعور زوج بارتباك نتيجة ملل الحياة الزوجية والروتين اليومي الذى يعيشه ويقرر تغيير كل حياته، وهو مكون من 15 حلقة، كتب السيناريو الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أحمد بهجت، بطولة كلا من الفنانين طارق لطفي وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، وهناء الشوربجي، ونهى عابدين، ومن إخراج تامر نادي.