مصرع مسن سقط من الطابق السابع في البساتين.. والتحريات: اختل توازنه

لقي مسن مصرعه إثر سقوطه من الطابق السابع في البساتين، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

كما طلبت النيابة استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة لعقار المتوفي تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

تفاصيل البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة البساتين إخطارًا من إحدى المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول مسن جثة هامدة بادعاء السقوط من علو، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن يدعى «عصام. 61 سنة»، وبالفحص تبين أنَّه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية كما تبين إصابته بكسور في مناطق متفرقة من الجسم بالإضافة الي نزيف داخلي

لا شبهة جنائية

وكشفت التحريات عدم وجود شبهه جنائية في الوفاة، ورجحت التحريات بأنَّ المتوفي اختل توازنه وسقط من بلكونه منزله في الشارع ولقي مصرعه أثناء محاولة إسعافه، وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.