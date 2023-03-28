«السكة الحديد» تعلن متوسط تأخيرات القطارات اليوم وتفاصيل الخطوط الجديدة

كشفت هيئة السكك الحديدية، متوسط تأخيرات القطارات اليوم الثلاثاء الموافق 28 مارس الجاري، لافتة في تقرير لها، إلى أنه مخطط بدء مشروعات تطوير وازدواج خطوط الشبكة المفردة عالية الكثافة على خط «طنطا – المنصورة – دمياط»، بطول 119 كيلومترًا، وخط «بشتيل – الاتحاد – القباري»، وخط «الاتحاد - إيتاي البارود»، بطول 227 كيلومترًا.

متوسط تأخيرات القطارات اليوم

وجاء متوسط تأخيرات القطارات اليوم كالآتي:

- خط «القاهرة – أسيوط»: 60 دقيقة.

- خط «قليوب – شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة»: 45 دقيقة.

- خط «القاهرة- الإسكندرية»: 30 دقيقة.

- خط «أسيوط – أسوان»: 60 دقيقة.

- خط «طنطا – المنصورة- دمياط»: 45 دقيقة.

- خط «بنها – بورسعيد»: 90 دقيقة.

إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة

وأضافت الهيئة، أنّ مشروعات تطوير وازدواج خطوط الشبكة المفردة عالية الكثافة تشمل أيضاً البدء في تطوير خط «قليوب – شبين القناطر– الزقازيق»، بطول 65 كيلومترًا، وخط «طنطا – زفتى – الزقازيق»، بطول 56 كيلومترًا، وخط «قليوب – منوف – طنطا»، بطول كيلومترًا.

وأشارت الهيئة، إلى إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة للربط مع الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، وهو خط «المناشي – 6 أكتوبر»، بطول 70 كيلومترًا لربط الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر، وخط «بلبيس – العاشر – الروبيكي»، بطول 60 كيلومترًا لربط الميناء الجاف بالعاشر من رمضان وخط «كفر داود – السادات»، بطول 36 كيلومترًا لربط الميناء الجاف بمدينة السادات.