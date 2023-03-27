السكة الحديد تحدد متوسط تأخيرات القطارات اليوم

كشفت هيئة السكك الحديدية، عن متوسط تأخيرات القطارات اليوم، مشددة على المواطنين، بضرورة المساهمة في الحفاظ على سلامة المرفق، والتحذير من تكرار ظاهرة رشق الاطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحي، ما يعرض الركاب وسائقي القطارات للخطر، وضرورة المشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة، التي تسبب أضرار للركاب وسائقي القطارات.

ترصد «الوطن»، متوسط تأخيرات القطارات اليوم، وفق ما أعلنت عنه هيئة السكك الحديدية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

- خط القاهرة- الإسكندرية: 30 دقيقة.

- خط أسيوط – أسوان: 60 دقيقة.

- خط القاهرة – أسيوط: 60 دقيقة.

- خط قليوب – شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة: 45 دقيقة.

- خط طنطا – المنصورة- دمياط: 45 دقيقة.

- خط بنها – بورسعيد: 90 دقيقة.

وترصد «الوطن» تفاصيل إنشاء مصنع تالجو مصر لتصنيع عربات ركاب سكك حديدية

- وقعت وزارة النقل بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة تالجو الاسبانية لإنشاء مصنع تالجو مصر لتصنيع عربات ركاب سكك حديدية داخل مصر.

- التوقيع يعتبر خطوة مهمة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوطين الصناعات الثقيلة في مصر، ومنها صناعة الوحدات المتحركة وفق أحدث الأساليب.

- التصنيع يتم بما يتوافق مع المعايير العالمية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة.

- المصنع سيتم إنشائه في منطقة كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف.

- ستكون مساحة المصنع 20 فدان كاملة المرافق بالمنطقة المجاورة لورش كوم أبو راضي التابعة للسكة الحديد.

- المصنع سيتم فيه تنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بالقطارات.

- المصنع سيقوم بتصنيع عدد 50 قطار بتكنولوجيا تالجو العالية كمرحلة أولى وعدد 50 قطار تالجو كمرحلة ثانية.

- تتم مراحل التصنيع بأيدي المهندسين والفنيين المصريين وإشراف الخبراء الإسبان.

- سيقوم مصنع تالجو مصر بأعمال التصنيع المتبعة ابتدأ من القطار الأول بنسبه 97% من أعمال التصنيع المتبعة بمصنع شركة تالجو بأسبانيا.

- يستهدف مصنع تالجو مصر الاعتماد على موردين محليين بنسبة تصل ل 45% للمكونات المحلية