رئيس «الأرصاد» السابق: مصر اتخذت خطوات مهمة لمجابهة التغيرات المناخية

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقًا، إنّ مصر اتخذت خطوات مهمة للغاية لمجابهة ظاهرة التغيرات المناخية، فعلى سبيل المثال، تم إنشاء أكبر محطة طاقة شمسية في أسوان، إلى جانب التوسع في استخدام الهيدروجين الأخضر بشكل كبير في مختلف المجالات، فضلا على الاعتماد على السيارات الكهربائية وإنتاجها، كما أن مصر أولى الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا تصدر سندات خضراء.

مصر أقوى الدول لمجابهة التغير المناخي

وأضاف «عبدالعال»، خلال حواره عبر فضائية قناة النيل، أن مصر تعتبر من أقوى الدول لمجابهة التغيرات المناخية رغم مشاركتها الضئيلة للغاية في زيادة نسب غازات الاحتباس الحراري، متابعًا أن مجابهة التغيرات المناخية لا يتوقف على دولة واحدة بل لابد من التعاون والمشاركة بين كل دول العالم لمجابهة تلك التغيرات، مشيرًا إلى أن الدول العظمى والمتقدمة تساهم بقدر كبير للغاية في زيادة الانبعاثات الحرارية مثل أمريكا والصين.

الدول الكبرى تركز على التطور التكنولوجي

ويرى رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقًا، أن مشاركة الدول العظمى والمتقدمة التي تعد سببا رئيسيا في زيادة الانبعاثات الحرارية لمجابهة التغيرات المناخية ضعيف للغاية، موضحًا أن الدول الكبرى تركز على التطور التكنولوجي دون النظر إلى ظاهرة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن ضحايا التغير المناخي يفوق نظيره في الحروب بين الدول، إذ أنه تجاوز المليارات.