«الإسكان»: بدء الحجز الإلكتروني لـ512 وحدة سكنية في دار مصر بـ4 مدن

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح 512 وحدة سكنية بـ4 مدن جديدة للحجز، أمام المواطنين الذين سجلوا إلكترونيًا فور طرح الوحدات خلال فبراير الماضي، ولمن سددوا جدية الحجز.

وكشفت الوزارة، أنَّه بداية من الساعة 10 صباح اليوم، سيبدأ الحجز إلكترونيا لـ512 وحدة سكنية بمشروع «دار مصر» والتخصيص سيكون بأسبقية الحجز online.

كان الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أعلن أنه سيبدأ اليوم وفي تمام الساعة 10 صباحاً، الحجز إلكترونياً لـ512 وحدة سكنية، بمشروع دار مصر، وذلك لمن سجلوا إلكترونياً، وسددوا جدية الحجز الخاصة بتلك الوحدات، مشيراً إلى أنَّ وحدات مشروع دار مصر بمساحات تتراوح بين 100 و150 مترًا.

وحدات دار مصر تقع في 4 مدن جديدة

ويبدأ حجز وحدات مشروع سكن مصر، يوم الخميس 30 مارس من الساعة 10 صباحًا، وحجز وحدات مشروع الإسكان المتميز، يبدأ يوم الإثنين 3 أبريل من الساعة 10صباحا، وحجز وحدات مشروع «قطامية جاردنز»، يبدأ يوم الأربعاء 5 أبريل من الساعة 10 صباحًا.

وطرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 22332 وحدة سكنية بمشروعات متنوعة (جنة - دار مصر - سكن مصر - الإسكان المتميز - قطامية جاردنز)، بالمدن الجديدة، لتلبية احتياجات جميع الشرائح المجتمعية، وتمّ التسجيل إلكترونياً لحجز تلك الوحدات، ويتمّ التخصيص بنظام أسبقية الحجز online، من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان (www.hdb–reservation.com)، في المواعيد المذكورة.

الطرح الجديد يضم 8660 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر

وشمل الطرح الجديد 8660 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر، بمساحات تتراوح بين 106 و133 م2، بـ11 مدينة جديدة (أكتوبر الجديدة - القاهرة الجديدة - العبور الجديدة - حدائق أكتوبر - المنيا الجديدة - الشروق - المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة - غرب قنا - ناصر غرب أسيوط - العلمين الجديدة)، و1791 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذو الطابع الساحلي، بمساحات تتراوح بين 90 و109 م2، بـ4 مدن جديدة (رشيد الجديدة - المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة - العلمين الجديدة)، و497 وحدة سكنية بمشروع قطامية جاردنز - الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمدينة القاهرة الجديدة.